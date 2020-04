Coronavirus Roma: gli ultimi aggiornamenti di oggi 29 aprile

Nel Lazio continua la discesa del trend del Coronavirus. Notizie positive anche oggi 29 aprile da Roma e da tutte le province della regione. Anzi, oggi si è registrato il record di soggetti guariti, il numenro più alto da inizio emergenza.

I numeri del Covid–19 di oggi 29 aprile

Sono 38 in totale i nuovi casi di soggetti contagiati dal coronavirus a Roma città e 78 in totale in tutto il Lazio. In totale nel Lazio, sono 6545 casi di persone contagiate dal Coronavirus da inizio epidemia. Oggi sono sotto osservazione 4535 pazienti, mentre ci sono 431 deceduti in totale.

Scendono i numeri dei nuovi contagiati da Covid-19, perché rispetto ai 47 di ieri, si scende a 38. In salita invece i casi di contagi in Provincia di Roma, che da 20 salgono a 33. I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 105. Ma solo 17 necessitano di supporto respiratorio.