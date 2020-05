Coronavirus: Il bollettino di oggi per Roma e per il Lazio, sotto quota 100 i ricoverati

Ormai da giorni i numeri del contagio da coronavirus a Roma, nella sua Provincia e in tutto il Lazio, lasciano spiragli di ottimismo. Anche oggi nessun aumento dei casi, anzi, per la prima volta si scende sotto la fatidica soglia dei 100 per numero di ricoverati.

I numeri di oggi

Oggi 1° maggio a Roma, sono 33 i nuovi casi di positività al coronavirus. Si tratta delle solite rilevazioni delle ultime 24 ore. In tutto il Lazio invece i casi di nuovi positivi sono 56. Positivi anche i numeri dell’Istituto per le malattie Infettive, lo Spallanzani. Nel nosocomio infatti, continuano le dismissioni, ed i ricoverati sono scesi sotto la soglia dei 100.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, a Roma market aperti fino alle 22 da lunedì

La curva è stabile sotto quota 100

Da giorni, nel Lazio il numero dei contagiati da coronavirus è stabilmente sotto quota 100. Anche oggi infatti, come dicevamo sono 56 i nuovi positivi registrati nella Regione nelle ultime 24 ore. E di questi, 33 a Roma città. Poi ci sono 16 casi nella provincia di Roma, uno a Rieti, uno a Viterbo e 5 a Latina. La situazione quindi è sotto controllo, e dall’inizio dell’emergenza il totale contagiati nel Lazio sale a 6672.