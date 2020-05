Il Comune vuole ridare vita all’arena del cinema all’aperto di Tor Bella Monaca

Quello della mancanza di spazi culturali adeguati è uno dei maggiori problemi delle periferie romane. Immensi agglomerati in cui la scarsità di spazi in grado di favorire la socialità risalta ormai da decenni.

Proprio per questo la giunta comunale sembra intenzionata a riportare in auge l’arena del cinema all’aperto di Tor Bella Monaca, una struttura attualmente in disuso che potrebbe presto tornare ad operare in un quartiere che di spazi simili ha un grande bisogno.

Il progetto del Comune

L’arena del cinema all’aperto è posizionata in viale Cambellotti, all’interno di uno spazio compreso tra il backstage del teatro e il municipio. Si tratta di una struttura abbandonata ormai da oltre un decennio, di cui rimane attualmente una gradinata collocata tra blocchi di cemento di fronte ad un piazzale inutilizzato.

Lo stesso piazzale che entro un paio di mesi potrebbe essere riportato agli antichi fasti. Sono infatti già iniziati i lavori tesi a valutare la resistenza dei gradini esistenti all’interno dell’area. Le prime prove di carico hanno già dato risultati confortanti e l’avvio del cantiere potrebbe avvenire in breve.

In totale il progetto prevede una spesa di circa 100mila euro, con il rifacimento degli impianti elettrici, la realizzazione delle scale e della rampa di accesso ai bagni per i disabili e la ristrutturazione della pavimentazione già esistente.

Il commento di Roberto Romanella

A commentare il progetto del Comune è Roberto Romanella, presidente del Municipio Roma VI. Secondo il quale l’obiettivo di fondo è quello di riportare la cultura in un quartiere che ne soffre in maniera visibile la latitanza.

Se, come sembra, i lavori dovessero essere chiusi a settembre, sarebbe un primo passo verso una riqualificazione di una parte del territorio rimasta praticamente abbandonata per decenni da una politica troppo rivolta alle grandi opere e poco propensa a operazioni che sarebbero invece necessarie per aumentare la qualità della vita in zone della città troppo spesso dimenticate.