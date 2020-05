Coronavirus Roma: 20 nuovi casi in tutta la provincia

Curva in discesa quella dei nuovi positivi al Covid-19 nel Lazio. È ciò che emerge dal bollettino odierno diramato dall’assessore alla sanità della Regione, D’Amato.

I numeri di oggi 19 maggio

Scende nettamente il numero dei nuovi positivi al Covid-19 a Roma. Nelle ultime 24 ore, solo 10 nuovi i casi in città. Curva in discesa quindi, perché ieri erano 19 e domenica 33. Nel dettaglio, 7 nuovi casi alla Asl Roma 1, altri tre alla Asl Roma 3 mentre nessuno alla Asl Roma 2.

Cosa ha detto D’Amato

Anche la Provincia di Roma ha il dato in calo. Solo 10 nuovi contagiati. Le altre province del Lazio invece, addirittura zero casi. E l’assessore D’Amato non nasconde la soddisfazione su come va il modello Lazio, con tamponi e test sierologici che stanno evidentemente funzionando. “Oggi registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24h e di questi 10 a Roma. E’ il dato più basso dal 10 marzo. Nelle province zero casi e zero decessi. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 48 unità. Ora è il momento di non calare l’attenzione. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone. I decessi sono stati 12 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.079 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 214 mila”