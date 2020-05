Coronavirus Roma: continuano le buone notizie, numeri in costante calo

Continua il trend positivo dei contagi di coronavirus a Roma, in Provincia e nell’intera Regione Lazio. Il nuovo bollettino infatti presenta numeri addirittura migliori di ieri, quando furono registrati in 24 ore, solo 9 casi positivi a Roma città, mentre solo 2 in Provincia. La curva dell’epidemia a Roma e nel Lazio è da giorni in costante calo.

Coronavirus Roma: I numeri di oggi 26 maggio

In 24 ore sono stati registrati a Roma solo 8 nuovi malati di coronavirus. In Provincia invece il dato di ieri, con 2 contagi è stato confermato, perché ne sono stati trovati positivi altri 2. La curva ormai è assestata allo 0,2%. Estendendo il campo all’intera regione, i numeri restano ottimi. Infatti, solo due casi nel territorio di Latina, mentre non ci sono nuovi malati nel territorio di Rieti, Frosinone e Viterbo.

Il numeri complessivi nel Lazio

Con i 12 nuovi contagiati in Regione, complessivamente sono 3538 gli attuali positivi al Covid-19 nella Regione Lazio. 2396 sono i pazienti in isolamento domiciliare, mentre 1083 sono ricoverati ma con sintomi non gravi. Sono in tutto 59 i pazienti della regione che sono in terapia intensiva, con bisogno di assistenza respiratoria.