Coronavirus: solo 3 casi in 24 ore a Roma

Oggi 29 maggio, il consueto bollettino sul coronavirus nella Regione presenta dati a dir poco incoraggianti circa l’evolversi della epidemia. Oggi sono stati registrati solo 3 casi di nuovi positivi. L’aumento minore da quando è iniziata la triste vicenda del coronavirus.

I dati del 29 maggio

Dall’inizio di marzo mai così pochi nuovi positivi erano stati registrati a Roma. Oggi infatti, il dato è di 3 nuovi casi in 24 ore. Come dicevamo, il dato più basso di sempre.

Complessivamente nella Regione Lazio, in totale 16 nuovi casi. Numeri positivi. Di tutti i nuovi casi registrati in 24 ore, cinque sono collegati alla casa alloggio per anziani Villa Fortunata di Anzio in fase di trasferimento alla RSA Covid di Genzano e Albano.

Nelle altre città della regione, l’unico caso positivo è stato registrato a Viterbo. Zero contagi quindi nelle altre province. A Frosinone per esempio, non solo non si registrano nuovi casi, ma 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.