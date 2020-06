Abbonamento Atac: come funziona, quanto costa e rimborso

Atac S.p.A. – azienda del trasporto pubblico di Roma – è il primo operatore della mobilità urbana in Italia e una delle più grandi realtà di gestione del Trasporto Pubblico Locale in Europa. Atac gestisce ogni forma di mobilità collettiva dell’area metropolitana di Roma Capitale: mezzi di superficie, metropolitane e ferrovie, fino alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada.

Come funziona l’abbonamento Atac

L’ abbonamento Atac mensile o annuale è una card (Metrebus Card Red) valida per un mese o per un anno che si può utilizzare per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale: su bus, tram, metro, filobus, sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo (tratta urbana); bus Cotral (percorso urbano); sui treni regionali Trenitalia – 2°classe percorso urbano. Tutti gli abbonamenti mensili ed annuali Metrebus Roma ed annuali Metrebus Lazio sono disponibili esclusivamente su supporti elettronici.

Metrebus Card Red

La Metrebus Card Red è una tessera elettronica su cui ricaricare i titoli di viaggio. E’ possibile richiederla online , oppure compilando e consegnando il modulo dedicato presso una delle biglietterie Atac (esclusa la biglietteria di Spagna), insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, con originale in visione. Il supporto elettronico è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e fotografia dell’utente.

Ricarica della Card

La card può essere ricaricata online, oppure presso le biglietterie Atac, le rivendite autorizzate (edicole, tabaccai e bar convenzionati), gli sportelli ATM Unicredit e i parcometri Pay&Go presenti sul territorio (tranne i titoli agevolati).

Smarrimento, furto, danneggiamento e malfunzionamento della Card

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità. In caso di malfunzionamento il servizio è gratuito. Per richiedenti minorenni è necessario allegare la fotocopia del documento di un genitore/tutore e, in caso di prima emissione, presentare una foto in formato cartaceo del minore.

Pagamento dell’abbonamento via app su Smartphone

Atac oggi offre una modalità di pagamento dei titoli di viaggio via Smartphone. Con il nuovo sistema, che si aggiunge alle modalità di pagamento tradizionali, è possibile acquistare e convalidare i titoli BIT100 minuti, ROMA24H, ROMA48H, ROMA72H e l´abbonamento Mensile Personale direttamente dal cellulare. Si tratta di una modalità di pagamento via app che si sviluppa su più piattaforme. Per info consultare il link ATAC S.p.A. | Azienda per la mobilità | acquisti e servizi online

Quanto costa l’abbonamento

La Ricarica online è attiva per i seguenti abbonamenti:

Mensile Roma personale € 35,00: valido per il mese di calendario di riferimento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’ interno di Roma Capitale. Titolo da personalizzare apponendo i dati anagrafici.

valido per il di calendario di riferimento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su all’ interno di Roma Capitale. Titolo da personalizzare apponendo i dati anagrafici. Mensile Roma impersonale € 53,00: valido per il mese di calendario di riferimento. Consente di viaggiare alternativamente a persone diverse, su tutti i mezzi pubblici all’ interno del territorio di Roma Capitale.

valido per il mese di calendario di riferimento. Consente di viaggiare alternativamente a persone diverse, su all’ interno del territorio di Roma Capitale. Annuale Roma Ordinario € 250,00: valido 365 giorni dalla data di decorrenza dell’abbonamento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’ interno di Roma Capitale

valido dalla data di decorrenza dell’abbonamento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’ interno di Roma Capitale Mensile Agevolato € 16,00: valido per il mese di calendario di riferimento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’ interno di Roma Capitale. È riservato ai residenti a Roma Capitale con requisiti soggettivi e oggettivi. Soggettivi: disoccupati già iscritti alle liste di collocamento da oltre 2 anni; non occupati che hanno perso le provvidenze della cassa integrazione o dell’indennità di mobilità nel corso dei 18 mesi precedenti la data in cui viene richiesto l’abbonamento agevolato; non occupati che godono da oltre 6 mesi dei trattamenti di cassa integrazione o sono iscritti alle liste di mobilità. Oggettivi: ISEE no a € 20.000,00 .

valido per il mese di calendario di riferimento. Il titolo è personale e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’ interno di Roma Capitale. È riservato ai residenti a Roma Capitale con requisiti soggettivi e oggettivi. Soggettivi: già iscritti alle liste di collocamento da oltre 2 anni; non occupati che hanno perso le provvidenze della cassa integrazione o dell’indennità di mobilità nel corso dei la data in cui viene richiesto l’abbonamento agevolato; non occupati che godono da oltre 6 mesi dei trattamenti di cassa integrazione o sono iscritti alle liste di mobilità. Oggettivi: ISEE . Annuali Agevolati: a contribuzione. Riservato alle seguenti categorie di cittadini residenti a Roma Capitale: invalidi civili superiori al 67%; invalidi servizio dalla I alla V cat.; invalidi con indennità di accompagnamento; titolari di pensione o assegno sociale cat. AS, PS, PSO. Tariffa in base al reddito ISEE. Giovani e studenti. Riservato a giovani fino a 20 anni, studenti universitari fino a 26 anni residenti a Roma Capitale e a studenti fino a 26 anni non residenti che abbiano ottenuto l’alloggio gratuito presso la “Casa dello Studente” o la borsa di studio. Tariffa in base al reddito ISEE. Over 65. Riservato ai cittadini residenti a Roma Capitale di età oltre i 65 anni. Tariffa in base al reddito ISEE. Over 70 gratuito. Riservata ai cittadini ultrasettantenni residenti a Roma Capitale con un reddito, ISEE in corso di validità, non superiore a 15.000 euro. Quoziente familiare € 225,00. Riservato a cittadini residenti a Roma Capitale, con stato di famiglia che comprende 3 figli a carico oppure 2 figli di cui uno portatore di handicap. Famiglia sconto 10% € 225,00. Riservato a cittadini residenti a Roma Capitale i cui componenti non abbiano diritto ad alcuna agevolazione ed in cui sia stato già acquistato un abbonamento annuale ordinario in corso di validità. Mutilati ed Invalidi di Guerra gratuito. Mutilati e invalidi di guerra dalla I alla VIII categoria, i decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare residenti a Roma Capitale. Categorie speciali € 40,00. Riservato a rifugiati politici, perseguitati razziali, vittime di stragi del terrorismo o stragi di matrice terroristica, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.

èRoma. La card, riconoscibile dalla grafica èRoma, è una tessera elettronica personale su cui ricaricare i titoli di viaggio per

BIT

10-BIT

Biglietti turistici ROMA24/48/72 ore

Carta Integrata Settimanale (CIS)

Abbonamento Mensile Metrebus Roma ordinario

E´ possibile richiederla presso le rivendite autorizzate (edicole, tabaccai e bar convenzionati al costo di € 3,00) e ricaricarla online, presso le biglietterie Atac, presso le rivendite autorizzate e presso i parcometri Pay&Go presenti sul territorio.

Card +Roma. E´ possibile acquistarla e ricaricarla presso le biglietterie Atac e le rivendite autorizzate (edicole, tabaccai e bar convenzionati) al costo di € 1,00. La card può essere ricaricata anche nei parcometri Pay&Go presenti sul territorio. Consente la ricarica di biglietti Metrebus Roma: BIT, 10-Bit, ROMA 24/48/72 ore e della Carta Integrata Settimanale (CIS).

Rimborso abbonamento ATAC 2020

Il Decreto Rilancio prevede il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico a favore di tutti i viaggiatori, studenti e lavoratori pendolari, in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro) in corso di validità durante il lockdown che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure governative di contenimento della pandemia.

Ci sono due modi per ottenere il rimborso dell’abbonamento ATAC: un voucher di importo pari all’abbonamento acquistato, da utilizzare entro un anno dall’emissione o il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo.

La richiesta di rimborso va presentata al gestore del servizio di trasporto, allegando: la documentazione necessaria a provare di possedere il titolo di viaggio di cui si vuole richiedere il rimborso (ad es. la ricevuta fiscale che attesti l’acquisto dell’abbonamento in forma mensile o annuale) e un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto propria responsabilità, che non è stato possibile utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure restrittive del governo. L’erogazione delle misure dovrebbe avvenire al massimo entro 30 giorni dalla richiesta.

