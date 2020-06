Lazio: arriva l’ok per fiere, congressi e cerimonie da lunedì 15 Giugno

Da lunedì 15 Giugno via libera nel Lazio a fiere, congressi, cerimonie, nonché attività che si svolgono in discoteche e simili, con eccezione delle attività di ballo. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Il provvedimento consente inoltre dal primo luglio 2020 la riapertura delle attività di ballo all’aperto, nonché delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. L’ordinanza inasprisce le condizioni per l’accesso a discoteche e simili imponendo la misurazione febbre all’ ingresso, non lasciandolo come mero consiglio o possibilità. Chi ha più di 37,5 non potrà entrare.

Più in generale, le attività a cui dà il via libera l’ordinanza dovranno svolgersi “assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala“.

Per il testo completo dell’ordinanza Ordinanza n. Z00047 del 13/06/2020

Claudia Dierna Classe 1983, nata a Roma. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Tor Vergata di Roma nel 2011. Mi appassiona molto il mondo dell’imprenditoria su cui mi sono tenuta aggiornata di continuo anche con corsi di formazione. Mi piace molto scrivere come giornalista freelance anche articoli a carattere scientifico e divulgativo. See author's posts