Coronavirus: a Roma tre nuovi contagi in 24 ore, salgono a 862 i casi positivi nel Lazio

I due focolai di coronavirus che facevano tremare Roma e il Lazio, sembrano sotto controllo. Infatti, nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi dai focolai del San Raffaele Pisana e dell’Istituto religioso Teresianum. Nel frattempo il consueto bollettino delle Asl di oggi 25 giugno, presenta numeri che possono essere considerati positivi in quanto a nuovi contagi.

12 nuovi casi nel Lazio

Il coronavirus continua a preoccupare, ma nel lazio i numeri del bollettino quotidiano lasciano ben sperare. Infatti sono in totale 12 i nuovi casi di Covid-19 nell’intera Regione. Tre nuovi casi a Roma città, a cui si devono aggiungere i quattro nuovi positivi nei Comuni della provincia capitolina e 5 fra Latina e Viterbo.

Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus nella regione Lazio nella giornata odierna e le buone notizie arrivano dai due focolai prima citati che non presentano ulteriori contagiati.

Crescono i guariti

Un ulteriore numero positivo è quello dei nuovi guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 17 per un totale da inizio emergenza che è arrivato a 6.354. In totale sono 862 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio, 181 ricoverati normali, 12 ricoverati in terapia intensiva e gli altri in isolamento domiciliare. Il numenro dei deceduti resta fermo agli 835 di ieri.