Coronavirus: chiusi ristorante e centro estivo nella periferia est, nuovi contagi da Covid riscontrati

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Di questi, 6 nella sola Roma città, 3 nella provincia capitolina ed uno ciascuno a Frosinone e Rieti. Chiusi anche un centro estivo per ragazzi ed un ristorante.

Strutture chiuse per precauzione

In base ai dati provenienti dalla Asl Roma 2, si è deciso di provvedere alla immediata chiusura di un centro estivo e di un ristorante in zona Casilina. Chiusure precauzionali dettate dall’avvio delle indagini epidemiologiche. Infatti, per quanto riguarda il centro estivo per esempio, sono stati richiamati tutti i bambini ed i genitori che hanno avuto a che fare con la struttura.

Il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato

Nel consueto bollettino della Regione Lazio sono stati ufficializzati gli 11 nuovi casi di positività al Covid della Regione. E altrettanto consueto è il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Registriamo un dato di 11 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano sei nuovi casi. Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca in Bangladesh per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Due nuovi casi riguardano due minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù”, questo ciò che ha detto D’Amato.

Per quanto riguarda la chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina, si tratta dei due potenziali focolai che destano maggiore preoccupazione. Tutti i contatti delle persone che hanno avuto a che fare con la struttura, adesso saranno esaminati. Infatti sembra che il 26 giugno oltre 30 persone collegate ai contagiati delle strutture, erano insieme nel ristorante per la cena di fine anno scolastico.