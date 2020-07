Roma, coronavirus: contagi di rientro, 39 casi in totale dal Bangladesh

A Roma torna la paura del Covid, anche se la Regione si attiva immediatamente per contenere il focolaio. Si tratta di contagi di rientro, cioè contagi di persone che vengono da altri Paesi del Mondo. Sono in tutto 12 i nuovi positivi che fanno salire il totale a 39 infetti che provengono dal Bangladesh.

Tamponi a catena e test negli aeroporti

Nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, che da inizio pandemia sono attive nella Regione Lazio, oggi arriva una nuova ordinanza che ricade anche sugli aeroporti, soprattutto sui voli provenienti dal Bangladesh. Infatti e dallo Stato del Sud Asiatico, ad Est dell’india che provengono tutti i 39 positivi di cui oggi il bollettino della Regione da notizia. Per questo si inaspriscono i controlli sui voli provenienti da Dacca.

Focolaio dall’Asia

In pochi giorni i casi collegati al Bangladesh sono diventati 39. Un autentico focolaio quello che si sta registrando a Roma. Infatti nelle ultime 24 ore i casi di nuovi positivi dal Bangladesh sono saliti di 12 unità. La comunità bengalese si dice collaborativa ma in Regione c’è paura, perché l’allarme era stato lanciato già a giugno, ma forse non adeguatamente ascoltato. Per questo si parte con le misure restrittive, con test e tamponi già in aeroporto.