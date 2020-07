Serie A, la Lazio non va oltre il pareggio e la Roma ne approfitta

La 33esima giornata di Serie A vede protagoniste le due squadre della Capitale: la Lazio ad Udine gioca per raggiungere il prima possibile l’obiettivo Champions cercando di mantenere il secondo posto, mentre la Roma vuole consolidare il suo posto in Europa League con Milan e Napoli alle calcagna.

UDINESE-LAZIO – I biancocelesti sono vogliosi di smentire tutte le voci che sono circolate in questi giorni con una prestazione di valore, dall’altra parte però c’è l’Udinese che lotta ancora per la salvezza e nelle ultime uscite ha dimostrato il suo valore. La Lazio prova a costruire giocate e abbattere la difesa bianconera, ma non ci riesce. I friulani aspettano e ripartono con Lasagna e Okaka, anche loro inefficaci. Nel secondo tempo inevitabilmente i ritmi calano e la squadra di Inzaghi arranca vistosamente, ma alla fine riesce a portare a casa lo 0-0 che muove la classifica.

ROMA-VERONA – La Roma è in cerca della terza vittoria consecutiva che, con lo stop del Napoli, gli assicurerebbe il quinto posto in solitaria. Il Verona, dal canto suo, vuole rimanere in corsa per il sogno Europa. Parte forte la squadra di Juric, ma subito viene bloccata dal vantaggio capitolino con la trasformazione del penalty al 10′(inesistente secondo la panchina gialloblù: Juric viene espulso per proteste) da parte di Veretout. Su un attacco scaligero Verre va al tiro, ma Dzeko si oppone con il corpo: anche in questa occasione il Verona protesta, però Maresca non concede il rigore. I giallorossi esprimono una buona manovra di gioco e allo scadere del primo tempo Dzeko insacca la palla del 2-0. La seconda frazione di gioco riparte con l’Hellas rivitalizzato: Pessina butta dentro di tacco il cross di Zaccagni e fa 2-1. La squadra di Fonseca prova fino all’ultimo a segnare il gol decisivo, anche se non ci riesce. La partita termina e la Roma incassa tre punti importantissimi, rosicchiandone due alla Lazio e andando a +4 dalle dirette concorrenti.