Coronavirus: la Regione Lazio minaccia nuove chiusure

“Usate mascherina o dovremo richiudere”, così si è espresso l’assessore alla Sanità D’Amato. Il pericolo Covid continua a tenere in allarme Roma e la Regione Lazio.

Pericolo in agguato

“Non possiamo tornare indietro o fare come in Catalogna”, così D’Amato ha ammonito la collettività, ricordando quanto sta succedendo in Spagna, dove a Barcellona il coronavirus sembra essere riesploso pesantemente.

Il problema Bangladesh

Intanto nel Lazio prosegue il lavoro di indagine sui cittadini del Bangladesh, la comunità dove si è registrato il focolaio più pericoloso delle ultime settimane in territorio italiano. Basti pensare che dei 17 casi nel Lazio, 10 sono di importazione, 6 casi del Bangladesh, uno dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India.