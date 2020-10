Topi d’appartamento a casa Correa, in azione mentre il calciatore era in campo all’Olimpico

La gioia per l’importante successo in campionato sul Bologna, sarà durato poco per Joaquin Correa. Mentre l’argentino era in campo ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, dei ladri sono entrati in casa sua svaligiandola.

Il furto durante la partita

Il calciatore della Lazio ha casa a Roma Nord. Ed è nella sua abitazione che i ladri sono entrati ed hanno potuto operare indisturbati dal momento che il calciatore era allo Stadio per giocare Lazio-Bologna. I ladri, evidentemente consci del fatto che la casa era libera per tutta la durata della partita, hanno saccheggiato tutto, rubandi soldi e gioielli.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, perché tra partita e post partita Correa è rientrato a casa verso mezzanotte. Ore di assenza che sono costate care al calciatore che ha subito un danno tra soldi e gioielli piuttosto ingente. Solo il danaro contante in casa ammontava a 7.000 euro.