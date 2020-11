Marjuana dalla Spagna: droga nascosta in una pentola

La droga nascosta in una pentola, spedita tramite corriere. Ma la corrispondenza la consegna la Guardia di Finanza e non il corriere. È ciò che è accaduto a un Moldavo residente nel Lazio, a Cerveteri.

Una spedizione dalla Spagna

Marjuana a domicilio dalla Spagna, nascosta in una pentola, questo il nuovo canale di spaccio utilizzato da un cittadino Moldavo di stanza a Roma. La droga per corrispondenza ma stavolta è andata male la spedizione. Infatti la pentola con la marjuana dentro, al giovane dell’est la consegnano i militari della Guardia di Finanza.

Il trucco non ha funzionato

La droga, abilmente occultata all’interno di una pentola a pressione sigillata e spedita, via aereo, dalla penisola iberica è arrivata in Italia come da programma. Un viaggio dalla Spagna, passando per Milano e arrivando a Roma e poi a Cerveteri, al domicilio del giovane Moldavo. La consegna al posto del corriere l’hanno fatta i militari che così hanno tratto in arresto il giovane.