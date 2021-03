COVID Lazio – Il bollettino di oggi 28 marzo: i casi tornano ad aumentare

“Su oltre 30.000 test effettuati, di cui circa 15.000 antigenici, si registrano 1.836 casi positivi (+11 nelle ultime 24 ore ), 14 i decessi (-1 rispetto ai dati di ieri) e +677 i guariti“. Questi sono i numeri raccolti nella giornata di oggi e pubblicati all’interno del bollettino della Regione Lazio riguardo l’emergenza Covid-19. I nuovi contagiati sono in lieve aumento, ma ciò comunque non andrebbe a intaccare la decisione presa riguardo il cambio di zona a partire dalla mezzanotte del 30 marzo.

Il commento di D’Amato

Come di consueto, l’Assessore alla Sanità regionale D’Amato ha espresso il suo parere in merito ai dati raccolti oggi: “Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate“.

Il bollettino di Roma

Roma è in controtendenza rispetto a quanto emerso in tutta la regione. Nella Capitale i nuovi casi registrati sono 917 (-38 rispetto alla cifra messa in evidenza dal bollettino di ieri). Nonostante in questi giorni i parchi di Roma siano pieni di gente, i contagiati restano costati. La nota ufficiale analizza la situazione nelle specifiche Asl: “Nella Asl Roma 1 sono 361 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 424 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie“.