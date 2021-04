COVID Lazio – Il bollettino di oggi 19 aprile: positivi sotto quota 1000

“Su oltre 14.000 tamponi effettuati, di cui circa 5.000 antigenici, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti”. Questo è il report odierno in merito all’emergenza Covid-19 riportato nel bollettino emesso dalla Regione Lazio. I positivi scendono sotto la soglia dei 1000 contagi dopo circa due mesi dall’ultima volta, ma va specificato che sono stati effettuati meno test rispetto alla giornata di ieri. Questi numeri fanno ben sperare in vista del 26 aprile, giorno in cui ci saranno i vari cambiamenti rispetto alle norme restrittive.

Il commento di D’Amato

Come di consueto, all’interno del bollettino è contenuta anche l’opinione dell’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato: “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500. Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi. Domani apertura del nuovo hub vaccinale negli Studios di Cinecittà“.

Il bollettino di Roma

Rimangono costanti i contagi nella città di Roma: i nuovi positivi di oggi sono 526, due in meno rispetto ai dati raccolti nelle passate 24 ore. La nota ufficiale analizza i contagi nelle Asl di competenza: “Nella Asl Roma 1 sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie“.