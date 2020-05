Roma: l’Istituto Spallanzani entra nella fase 3

I numeri del contagio da coronavirus nel Lazio, dopo un sabato preoccupante, sono tornati nella normalità degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, i casi totali in tutta la Regione Lazio sono 53. Di questi, 28 a Roma città, 19 nella provincia della Capitale. E la novità è che lo Spallanzani passa ad una nuova fase.

Istituto Spallanzani in fase 3

Entra in una nuova fase l’ospedale per le malattie infettive, lo Spallanzani. Il nosocomio è entrato nella cosiddetta fase 3. La novità è che da adesso, l’Istituto apre alla accoglienza di pazienti positivi e sospetti, provenienti da tutto il territorio del Lazio, cioè da tutti i presidi sanitari e sociosanitari della Regione.

Per questo l’unico numero in controtendenza di oggi è l’elevato numero di nei ricoverati allo Spallanzani. Sono infatti 157 i pazienti ricoverati all’istituto Spallanzani. E 103 sono i confermati positivi. Resta comunque elevato anche il numero dei pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali. In totale ad oggi 3 maggio, sono 390 questi pazienti trasferiti.