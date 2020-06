Coronavirus Roma: salgono i contagi nella Capitale, 26 in più

Tornano a salire i contagi nella Capitale. Questo lo scenario presentati nel nuovo bollettino del 6 giugno. Sono 26 i nuovi casi solo a Roma, ma si conosce la provenienza del focolaio.

Casi collegati al San Raffaele Pisana

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore nel Lazio sono in totale 28. Un dato in crescita quindi, perché da giorni a Roma e nell’intera Regione Lazio, i numeri dei nuovi positivi erano stati davvero scarsi. A causare questa inaspettata inversione di tendenza, il nuovo focolaio nato nell’istituto di riabilitazione romano, San Raffaele Pisana.

28 casi totali di cui 26 a Roma

Sull’incremento dei casi di positività al coronavirus c’è quindi il focolaio dell’istituto di riabilitazione romano, subito isolato comunque. 28 nuovi positivi al coronavirus nel Lazio, 26 solo a Roma, in netti aumento rispetto a ieri, quando per esempio, erano stati riscontrati solo 8 casi a Roma ed uno solo nelle altre province. Al San Raffaele Pisana dal 4 giugno si sono registrati i primi casi e poi, i tamponi e le indagini hanno portato alla scoperta di 24 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 31 in totale i positivi collegati alla struttura.