Elezioni Roma 2021: Letta vorrebbe primarie a giugno

Enrico Letta, segretario del PD, ha annunciato da tempo la sua volontà di fare le primarie del centrosinistra per decidere il candidato a sindaco della Capitale. La speranza di Letta è quella di svolgere le primarie in presenza a giugno. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia di Covid, ma la volontà del leader del Partito Democratica è ben chiara. Nel corso di un’intervista a Piazza Pulita su La7, il segretario del PD ha spiegato che a maggio verranno svelate le candidature per le primarie.

Letta spera in primarie del centrosinistra a giugno

Il segretario nazionale del PD, Enrico Letta, è intervenuto a Piazza Pulita in onda su La7. Qui ha ribadito una volta per tutte la volontà del centrosinistra di passare per le primarie per decidere il candidato per le elezioni di Roma 2021. Il desiderio del politico è quello di fare le primarie in presenza nel corso del mese di giugno.

«Su Roma faremo le primarie, credo nel mese di giugno, quando spero si potrà farle in presenza. Avremo una o un candidato o candidata sindaco di Roma in grado di vincere le elezioni», ha dichiarato Letta ai microfoni di Piazza Pulita.

Il leader del PD ha poi spiegato che «Ci sarà la presentazione delle candidature i primi giorni di maggio». I candidati ufficiali ancora non si conoscono quindi. Per il momento sembra che i nomi più plausibili siano Amedeo Ciaccheri, Giovanni Caudo, Tobia Zevi, Monica Cirinnà e Paolo Ciani. L’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è invece ancora in dubbio.

Negli ultimi giorni si è tornato molto a parlare del nome di Nicola Zingaretti. L’attuale Governatore della Regione Lazio infatti ha più volte spiegato di non volersi candidare, ma nonostante questo in molti auspicano una sua candidatura. «Se volesse candidarsi, però, dovrà partecipare alle primarie», ha spiegato Letta riferendosi all’ex numero uno del Partito Democratico.

«Il centrodestra é assente dal dibattito, sembra non abbiano un candidato», ha spiegato poi il segretario del PD. Il centrodestra infatti ancora non ha ufficializzato un candidato per le elezioni di Roma 2021.

In merito alla possibile candidatura di Carlo Calenda, Letta ha spiegato che da parte sua c’è disponibilità a farlo partecipare alle primarie. Nonostante questa apertura da parte del numero uno del PD, il leader di Azione ha già ribadito molte volte di non voler partecipare alle primarie del centrosinstra.