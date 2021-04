Negli scorsi giorni Enrico Letta aveva annunciato infatti la volontà di fare le primarie proprio nel mese di giugno. Nella giornata di ieri il PD ha quindi proposto la giornata del 20 giugno 2021 come data per effettuare le primarie del centrosinistra. Attraverso una nota congiunta di Bruno Astorre, segretario PD Lazio, e Andrea Casu, segretario PD Roma, il partito ha qundi comunicato la propria volontà.

Primarie il 20 giugno: la proposta del PD

Dopo aver incontrato Francesco Boccia, Responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria di Enrico Letta, Astorre e Casu hanno resa nota una comunicazione firmata da entrambi. In questa nota i due esponenti del Partito Democratico hanno spiegato che il PD vorrebbe fare le primarie il 20 giugno.

«Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative», si legge nella nota.

«Per questo motivo ricordiamo che le primarie, da sempre nel Dna del Pd e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica», continuano i due esponenti del Partito Democratico.

«Il futuro di Roma è il futuro dell’Italia e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale che vogliamo affrontare al fianco di chi ha combattuto le battaglie contro il declino e il degrado degli ultimi anni», scrivono ancora Astrorre e Casu.

«Facciamo quindi un appello, a tutte le forze di centrosinistra, per costruire oggi, insieme, le condizioni che ci permetteranno di aprire una nuova fase di riscatto per Roma», si legge. «Per questo abbiamo deciso di convocare per martedì prossimo il tavolo di coalizione dove proporremo, come data per le primarie, il 20 giugno», spiegano i politici.

Nella nota è poi spiegato che «Le primarie si dovranno svolgere in piena sicurezza ma siamo convinti che non possiamo permettere al virus di fermare la democrazia. Inoltre anche tutti i nuovi sondaggi realizzati, ci consegnano una consapevolezza: il Pd è saldamente il primo partito della Capitale e il centrosinistra, unito, può vincere ogni sfida. Con un monito: chi deciderà di sottrarsi a questo percorso favorisce, unicamente ed irresponsabilmente, le destre verso la corsa al Campidoglio»